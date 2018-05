Vlaspark opent officieel de poorten 12 mei 2018

Het Vlaspark in Kuurne, een ongerept stukje groen aan de Heulebeek, ingesloten door het containerpark, de pastorij en taverne de Leiemeersen, is open. Zo'n 4.000 bezoekers woonden de officiële opening bij, met twee drijf-in cinema's, een vlaspicknick, en tal van activiteiten. Het stukje groen werd de voorbije weken toegankelijker gemaakt. Zo werden paden aangelegd, en zitbanken geplaatst. Helemaal af is het park nog niet. De gemeente wil dit Vlaspark, dat zich nu over 3 hectare uitstrekt, op termijn uitbreiden tot zo'n 30 hectare, zodat het zich van aan de Leieboorden en de R8 kan uitstrekken tot aan het centrum van Kuurne. Enkele maanden geleden kochten de gemeente Kuurne en intercommunale Leiedal alvast de waardevolle erfgoedsite van vlasroterij Sabbe.





(JME)