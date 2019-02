Vijftiger riskeert twee jaar cel voor verkrachting

22-jarige vrouw in beschutte werkplaats Alexander Haezebrouck

13 februari 2019

16u12 3 Kuurne Een 57-jarige man riskeert een effectieve celstraf van twee jaar voor het meermaals verkrachten en betasten van een 22-jarige vrouw met een mentale beperking in de beschutte werkplaats De Waak in Kuurne. “Ze heeft een mentale leeftijd van vijf jaar en was te bang om nee te zeggen”, pleitte haar advocaat Jan Leysen.

De feiten dateren van de zomermaanden in 2016. Zowel beklaagde D. B. (57) uit Wervik als het 22-jarige slachtoffer werkten toen in de chocoladeafdeling van de beschutte werkplaats De Waak. Beiden hadden al een geruime tijd een vertrouwensrelatie met elkaar opgebouwd. “Op 1 september vroeg de man om mee te gaan naar een loods”, pleitte haar advocaat Jan Leysen. “Daar deed hij haar broek af en verkrachtte haar. Nadien stuurde ze een berichtje naar haar vriendje om te vertellen wat er gebeurd was. Nadien is ze met haar verhaal naar iemand van De Waak gestapt en zijn de feiten aan het licht gekomen. De aanrandingen bleken al enkele maanden aan de gang. Zij is een vrouw met een mentale leeftijd van vijf jaar en een IQ van 52. Hij is een 30 jaar oudere man zonder beperking die in de productieruimte als aanspreekpunt aanzien werd en dus macht had over haar. Eerst beweerde beklaagde dat het slachtoffer het verhaal verzon, maar hij kon nadien toch niet anders dan toegeven dat ze seks hadden gehad.” Bij De Waak geloofden ze het slachtoffer eerst ook niet. Ze werd verplicht om haar excuses aan te bieden. “Ondertussen werkt ze in een andere afdeling en is ze dus twee keer gestraft”, zei haar moeder op de rechtbank.

Toestemming

Volgens de man hadden beide een affaire op het werk en gebeurde de seks met wederzijdse toestemming. “Hij wist niet dat zij een mentale beperking heeft”, pleitte zijn advocaat Maarten Vandermeersch, die de vrijspraak vraagt voor de man. Volgens specialisten kan je aan haar toch duidelijk zien dat ze mentaal niet volwassen is. “Zij hing al twee jaar rond zijn nek en liep achter hem als een schoothondje. Hij kreeg met haar uiteindelijk een buitenechtelijke affaire op het werk. Ze gingen ook tijdens de pauze hun boterhammen opeten in zijn auto. Ook daar werd gezoend en gefriemeld. Toen hij daar impliceerde om iets verder te gaan, vroeg ze om te stoppen. En dat deed hij ook, waarom zou ze dan bang geweest zijn om die ene keer ook stop te zeggen? Hij vroeg haar om te bukken, ze deed dat zonder mopperen. Is dat geen impliciete toestemming?” Volgens de advocaat van het slachtoffer werd voor, tijdens en na de seks niet gepraat. “Is dat normaal tijdens een vrijpartij?” De familie vraagt een schadevergoeding van 15.000 euro. “Mijn dochter voelde zich veilig in de omgeving van De Waak en had het gevoel dat ze er een normaal leven kon opbouwen”, zei de moeder die in de rechtbank een tekst voorlas. “Toen kwamen de aanrandingen en de verkrachting, ze werd onhandelbaar en moest opnieuw beginnen in een andere beschutte werkplaats.” Vonnis op 13 maart.