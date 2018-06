Vijftien maanden cel voor carjacking galerijhouder 26 juni 2018

Een 41-jarige man uit Schaarbeek is veroordeeld tot vijftien maanden cel voor een mislukte carjacking op kunstgalerijhouder Jos Depypere (69) uit Kuurne. Pas anderhalf jaar na de overval deed DNA-onderzoek van de bloedspatten op het hemd van Jos de dader de das om. Op 23 oktober 2016 arriveerde Jos aan 't Kruiske in Kuurne aan zijn woning. "Plots werd ik langs achter aangevallen. Iemand eiste in het Frans de autosleutels. Ik kon de aanvaller een elleboogstoot verkopen. Er volgde een schermutseling, maar uiteindelijk sloeg de dader met een kompaan op de vlucht." Op basis van DNA-onderzoek kwamen speurders bij Hazim Nabil (41) terecht, een man met een gevuld strafregister. Hij kwam niet opdagen voor zijn proces. (LSI)