VIDEO. Nicolas bouwt met zijn zonen een sneeuwglijbaan in hun tuin Redactie

23 januari 2019

19u45 0

Waarom zou je een sneeuwman maken net als iedereen, als je even goed een halve sneeuwpiste kan maken?’ vroegen Nicolas Vandekerckhove en zijn twee zonen Jason en Brendan zich vanmorgen af. “Mijn vader werkt in de bouwsector en normaal zouden we er vanmorgen op uit te trekken om te gaan metselen”, vertelt Jason. “Met dit weer was dat echter geen optie, dus we hadden een dagje vrij. De voorbije jaren maakten we meestal een sneeuwman op dagen als dit, maar dit jaar hadden we zin in iets spectaculairs. We hebben een helling gemaakt, uit houten platen op een metalen stelling, waar we de hele namiddag van naar beneden zijn kunnen glijden en boarden. Er zijn heel wat vrienden komen meegenieten vandaag van ons idee.