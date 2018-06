Verkiezing Poorter en Poorteres hoogtepunt op Sint-Pietersfestival 12 juni 2018

02u42 0 Kuurne De wijk Sint-Pieter in Kuurne maakt zich op voor het 53ste Sint-Pietersfestival van 22 tot 27 juni. Hoogtepunt is ook dit jaar weer de verkiezing van Poorter en Poorteres.

Er zijn dit jaar drie kandidaten voor de titel Poorteres: Valerie Stalmans, Elissa De Blesser en kapster Hannelore Dupon. Bij de mannen strijden er vier kandidaten voor de titel: Ronny Claerbout, Bernard Colasse, Michiel Duponcelle en Kurt Marreel -echtgenoot van Hannelore, kandidate bij de dames. De winnaars zullen het feestcomité een jaar lang mogen vertegenwoordigen, en de symbolische sleutel overhandigd krijgen van de wijk. Naast de verkiezing van het Poorterskoppel valt er nog heel wat ander leuks te beleven. Het loopkoerscomité Sint-Pieter organiseert voor de 35ste keer de jogging en loopwedstrijd Dwars door Sint-Pieter. Je kan kiezen voor een afstand van 3,5 km, 7 km of 10,5 km, of voor de 'teamrun@Sint-Pieter', waarbij 4 deelnemers elk een ronde van 3,5 km voor hun rekening nemen. Vooraf inschrijven kan via www.dwarsdoorsintpieter.com. Het wielercomité Sint-Pieter zorgt voor die andere sportieve invulling, met op zondag 24 juni en op woensdag 27 juni twee koersen voor nieuwelingen. De wedstrijd tussen België en Tunesië wordt live uitgezonden in de feesttent. Er is daarnaast onder meer nog de zesde editie van het Kubb-tornooi, een sleuteltjesworp voor kinderen tot 12 jaar, een loopwedstrijd voor kleutertjes, een hindernissenrun voor de lagere schoolkinderen, en optredens van Les Folles de Gand, de Young-Ones New Style en The Sint-Pietersselection. (JME)