Vereecke is kandidaat-burgemeester 07 februari 2018

02u27 0

Gedeputeerde Carl Vereecke (Open Vld) komt dan toch op voor de provincie bij de komende verkiezingen in oktober. Hij spoelde de ontgoocheling door na het nieuws dat landbouwer en provincieraadslid Piet Vandermersch uit Ledegem de lijst trekt, en zal nu op de Open Vld-provincielijst op de derde plaats staan. Een niet-verkiesbare plaats weliswaar, maar zo blijft hij wel de partij steunen. Dat houdt wel in dat Vereecke zich ook weer voluit op Kuurne concentreert én er burgemeester wil worden. Hij moest in 2012 zijn sjerp afgeven aan huidig burgemeester Francis Benoit (CD&V), die in coalitie ging met sp.a-Groen en N-VA. Francis Benoit haalde in 2012 1.487 stemmen, Carl Vereecke was destijds goed voor 1.756 stemmen. Open Vld ging in Kuurne ondertussen zoals bekend een kartel aan met de burgerbeweging Nieuw Kuurne en duidde Geert Veldeman als lijsttrekker aan. Er wordt nu bekeken of Carl Vereecke alsnog lijsttrekker kan worden. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, blijft Carl Vereecke lijstduwer. "Ik ben ambitieus, maar stel mij bescheiden op", zegt Vereecke zelf. (LPS)