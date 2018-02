Vereecke geen lijsttrekker provincie, richt pijlen op Kuurne 01 februari 2018

02u42 0 Kuurne Oud-burgemeester en huidig gedeputeerde Carl Vereecke (Open Vld) zal bij de volgende verkiezingen niet opkomen voor de provincie, maar al zijn pijlen richten op de gemeente Kuurne. Vereecke nam die beslissing nadat landbouwer Piet Vandermersch uit Ledegem, huidig provincieraadslid, door de regiobesturen van Open Vld werd aangeduid als lijsttrekker voor de provincieraadverkiezingen.

"Door de afslanking van de provincies zal het aantal mandaten in de provincieraad tijdens de volgende legislatuur van 72 naar 36 gaan", legt Vereecke uit. "Daardoor moeten drie districten die de vorige verkiezingen elk met een lijst naar de kiezer konden, nu één lijst opmaken. Eén lijsttrekker dus, in plaats van drie. Dat de nationale partijtop tevreden was over mijn werk als gedeputeerden, en dus achter mij stond als lijsttrekker, maakt blijkbaar niets uit. Aangezien er meer stemgerechtigde leden waren uit de regio Roeselare-Tielt dan uit regio Kortrijk, en die allemaal unaniem voor Vandermersch hebben gestemd, stond ik machteloos."





Niet op provincielijst

Vereecke wil dan volledig gaan voor Kuurne, en komt zelfs helemaal niet meer op voor de provincieraadsverkiezingen.





"Ik zou inderdaad vrede kunnen nemen met een tweede of derde plaats, en misschien toch nog een zetel binnenhalen, maar ik kies dan liever om duidelijk te zijn, en volop voor Kuurne te gaan."





De lijsttrekkersplek bij Nieuw Kuurne/Vld is echter al ingevuld door Geert Veldeman, zo werd enkele maanden geleden al gecommuniceerd. Wellicht was het niet zo gelopen, mocht Vereecke geweten hebben wat er zich op provinciaal vlak zou afspelen. "Het is wat het is", zegt Vereecke.





Veldeman trekt gemeentelijst

"Ik ben al gewoon dat het niet altijd uitdraait zoals je gepland had (waarbij hij verwijst naar de vorige verkiezingen, waarbij alle andere partijen een coalitie vormden en hij in de oppositie belandde, red.) In ieder geval: ik bespreek met de mensen van Nieuw Kuurne/Vld hoe zij het nu zien. Ik zal zeker niet 'eisen' dat Geert Veldeman de lijsttrekkersplaats afstaat." (JME)