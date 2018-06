Veilige Victors gestolen aan scholen 28 juni 2018

Onbekenden zijn aan twee scholen in Kuurne aan de haal gegaan met een Veilige Victor. Dat zijn mannetjes in plastic met een vlagje in de hand die aanmanen om traag te rijden. Zowel de Centrumschool als de vrije basisschool Sint-Michiel zijn hun Veilige Victor kwijt. De Centrumschool postte al een opsporingsbericht op de Facebookpagina. De scholen hopen dat de daders de Victors nog terug op hun plaats zetten. (LSI)