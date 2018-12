Vandalen laten spoor van vernieling na in Vlaspark Redactie

02 december 2018

14u04 0 Kuurne Voor de tweede keer in enkele weken tijd werd het nieuwe Vlaspark in Heule dit weekend het mikpunt van vandalisme. Vandalen lieten een spoor van vernieling na en trapten alles kapot wat op hun weg lag.

Kleurrijke banken werden in de Heulebeek gedropt. Het nieuwe boekenruilkastje werd vernield en de boeken werden in het rond gegooid. De vandalen spaarden evenmin het insectenhotel. En zelfs de sportinfrastructuur van het verder gelegen Sportpark werd aangepakt. Burgemeester Francis Benoit (CD&V) had vorige keer al beloofd om camera’s te plaatsen, maar wordt gepakt in snelheid. Hij reageerde bijzonder ontgoocheld op Facebook. “Hoe zielig kan je zijn om jonge boompjes te kraken, leeskastjes te vernielen, kindvriendelijke vuilnisbakjes kapot te maken en het kunstwerk te vernietigen. Vandalisme is een serieuze ‘fuck you’ aan de overheid en zijn inwoners. Er komt cameratoezicht, maar die staan er niet van vandaag op morgen. Leve de procedures in het land. Maar er is ook de sociale controle. Reageer snel als je iets verdacht zie. Neem een foto en signaleer het via meldpunt@pzvlas.be.” (XCR)