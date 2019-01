Vandaag uit de rekken gehaald van de supermarkt, morgen op het bord van gezinnen die het moeilijk hebben Joyce Mesdag

18 januari 2019

17u41 0

Het werd vorige zomer aangekondigd, maar nu is het eindelijk zover: vanaf nu worden in onze regio elke dag voedseloverschotten opgehaald bij supermarkten en lokale handelaars om herverdeeld te worden onder mensen die het financieel moeilijker hebben. “We zijn aan het opbouwen, binnen een maand zitten we op kruissnelheid en bereiken we 2000 gezinnen”, zegt coördinator Arnout Vercruysse.

Supermarkten, landbouw- en voedingsbedrijven en lokale handelaars zorgen samen voor enorme voedseloverschotten, aan de ene kant. Aan de andere kant zijn er een pak mensen die het minder breed hebben, voor wie gevarieerde en gezonde voedingsproducten aankopen, financieel moeilijk is. Het lijkt de evidentie zelve dat die overschotten dan bij die bevolkingsgroepen terecht komt, maar het is het niet. “Zoiets moet gestructureerd en op grote schaal aangepakt worden”, zegt Kuurns schepen Bram Deloof, ondervoorzitter W13 en trekker van het project. “Wat ben je met pakweg een hele pallet tomaten als je geen netwerk en structuur hebt om doelgroepgezinnen, nog diezelfde dag, elk aan 3 van die tomaten te helpen, bijvoorbeeld?”

Twee jaar lang werd binnen de 14 gemeenten in onze regio een structuur uitgewerkt voor een dergelijke regionaal voedseldistributieplatform, en dat platform verdeelt nu vanuit Kuurne de eerste ladingen voedseloverschotten. Elke morgen trekken medewerkers met 4 bestelwagens de regio rond om voedseloverschotten te gaan ophalen bij verschillende supermarktvestigingen in de regio. ’s Middags wordt alles gesorteerd en ’s namiddags vertrekken de producten al naar de verschillende voedselverdeelorganisaties, zoals sociale kruideniers. “Eten dat we vandaag binnen krijgen, kan de dag erop dus al op de tafel geserveerd worden van gezinnen die een duwtje nodig hebben”, zegt Deloof.

Arnout Vercruysse is coördinator van het project. “We zijn rustig gestart, om telkens wat uit te breiden naar méér supermarktvestigingen en méér voedselverdeelorganisaties. We leveren al bij 35 verdeelorganisaties, de komende maand zullen we ook bij de laatste 7 beginnen leveren. Eens we op kruissnelheid zitten, zullen we zo’n 2000 gezinnen bereiken. We blijven ook nog supermarkten aanspreken, om onze aanvoer uit te breiden, zodat we nog meer mensen kunnen helpen. We denken onder meer aan scholen waar een grote concentratie kansarme kinderen schoolloopt. Door hen aan groenten te helpen, waar de kookouders van de school soep kunnen van maken, bereiken we ook via die weg de kinderen die het nodig hebben.”

Vanmorgen kreeg Food Act Kortrijk 654 kilo aan etenswaren binnen, die meteen deze namiddag nog werden verdeeld. “Dit was geen vanzelfsprekend project, maar uit onze eerste ervaringen durven we dit een heel grote slaagkans geven”, zegt Deloof. “Dankzij dit voedseldistributieplatform krijgen mensen voor wie dat vroeger geen evidentie was, toch een gevarieerde en gezonde voeding op hun bord.”

Nog een voordeel: Food Act is tegelijk ook een sociaal tewerkstellingsproject. De mensen die er werken, worden er klaargestoomd voor een job in het reguliere jobcircuit.