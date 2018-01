Uil Gizmo alweer terecht 02u29 0 Hans Verbeke Gizmo, de oeraluil.

De uil van Emma Pauwels (23) uit Kuurne is sinds donderdagnacht alweer terecht. Uil Gizmo verdween in de nacht van woensdag op donderdag. "Donderdagnacht kreeg ik een bericht van mijn buurman", vertelt Emma. "Blijkbaar dwaalde Gizmo vrolijk rond in zijn tuin. Gelukkig is Gizmo dus niet ver gaan vliegen en heb ik hem snel terug. Een pak van mijn hart." Gizmo verdween nadat hij werd opgeschrikt door de kat van Emma. Gizmo is een oeraluil, afkomstig uit Scandinavië. Met gespreide vleugels meet hij 1,20 meter, zittend is hij ongeveer 50 centimeter groot. (VHS/AHK)