Twee nachten na elkaar ongewenst bezoek bij Airsoft Experience, dieven aan de haal met nepwapens en gasmaskers VHS

06 januari 2019

18u24 0 Kuurne Pascal Defoort en Sharon Tollenaere, de zaakvoerders van het bedrijf Airsoft Experience, kregen vorige week twee nachten naeen af te reken met een inbraak in hun zaak. Daarbij werd niet alleen het geld uit de kassa gestolen maar ook nepwapens en gasmaskers waarmee het bedrijfje voor schietliefhebbers werkt.

De eerste inbraak deed zich voor in de nacht van woensdag op donderdag. Airsoft Experience is gevestigd langs de Industrielaan in Kuurne en simuleert veldslagen met nepwapens. Een deur achteraan bleek geforceerd en het bedrijf was doorzocht. De inbrekers roofden de kassa leeg, al stak daar niet al te veel geld in. Zaakvoerders Pascal Defoort en Sharon Tollenaere beveiligden de deur achteraan met liefst drie grendels. Groot was dan ook hun verbazing toen ze vrijdagmorgen merkten dat er opnieuw was ingebroken. De achterdeur was intact, maar dit keer bleek een raam stukgeslagen. De daders - wellicht dezelfden als de nacht voordien - gingen er vandoor met een veel grotere buit dan bij de eerste inbraak: een tiental airsoft-wapens (waaronder levensecht nagemaakte riotguns), enkele nepgranaten en twee gasmaskers. Dure spullen zoals een computer en een tv bleven onaangeroerd. De zaakvoerders vrezen dat de nepwapens mogelijk zullen dienen als afschrikmiddel bij misdrijven. De inbraak deed hen spontaan terugdenken aan twee Fransen, die een tiental dagen geleden langskwamen in de zaak en veel interesse toonden voor het aanbod. Ze vragen zich af of het duo niet op voorverkenning kwam. De politie is een onderzoek gestart.