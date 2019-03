Twee linkerhanden in de moestuin? Carpe Diem organiseert een cursus moestuinieren Joyce Mesdag

24 maart 2019

17u13 0

De Kuurnse tuiniervereniging Carpe Diem organiseert dit jaar een cursus ‘moestuinieren’. 20 deelnemers leren er elke week hoe ze slaplanten, daslook en prei kunnen kweken. Er wordt elke les een stukje theorie gegeven, daarna wordt er gezaaid en geplant en gestekt. De tweede les van de cursus vond afgelopen weekend plaats in het Slot in de Groene Long in Kuurne. Wie volgend jaar ook ondergedompeld wil worden in de wereld van de vleestomaten en de boontjes, kan contact opnemen via info@carpediemkuurne.com of 0479 62 01 45. Meer info vind je op www.carpediemkuurne.com