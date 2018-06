Tribune voor Kubox 28 juni 2018

In oktober wordt in evenementenzaal Kubox in Kuurne een theatertribune geïnstalleerd. De gemeente investeert daarvoor 230.000 euro. Bij evenementen moesten tot nu toe altijd stoelen uitgestald worden. "Na 10 jaar zal de Kubox, na verschillende investeringen om van een loods een echte cultuurzaal te maken, eindelijk af zijn", zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). "De laatste stap komt er voor dit cultuurseizoen, met een volwaardige tribune met 335 theaterstoelen. Voor grote voorstellingen werken we nog met een gelijkvloers blok van 100 stoelen. De mobiele zittribune zal vanaf half oktober geleverd zijn. Ook verenigingen die dat wensen, zullen deze tribune kunnen opstellen voor voorstellingen in de Kubox." Wie tickets koopt voor het komende cultuurseizoen, zal dus al kaartjes kunnen kopen voor die tribune. (JME)