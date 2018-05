Tot dertig maanden cel voor Dreamlandbende 09 mei 2018

Vijf leden van een bende dieven uit de Brusselse regio die het op vestigingen van Dreamland hadden gemunt, zijn veroordeeld tot effectieve celstraffen van 15 tot 30 maanden en boetes van 800 tot 1.600 euro.





Ze liepen tegen de lamp bij Dreamland in Kuurne. Joseph V. (63) en zijn kompaan Bernard H. (51) zakten op 13 september vorig jaar samen met de 31-jarige zoon van V. naar onze regio af. Deze laatste was chauffeur van dienst en beweert dat hij niet wist dat het duo diefstal pleegde. Hij zette hen af in AS Adventure en bij Dreamland in Kuurne. In Kuurne werden de twee herkend dankzij bewakingsbeelden uit andere vestigingen.





De twee sloegen, soms vergezeld van twee anderen, toe in tien Dreamlandwinkels in heel Vlaanderen. Ze gingen aan de haal met tientallen tablets, iPods, spelconsoles en bijna 100 Kipling-rugzakken. De zoon van V. moet een werkstraf van 150 uren uitvoeren. Aan Dreamland moeten de vijf een schadevergoeding van ruim 9.000 euro betalen.





(LSI)