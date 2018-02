Ticketje trekken in gemeentehuis 16 februari 2018

Kuurne pakt vanaf maandag uit met een klantenbegeleidingssysteem. Op een gloednieuwe infozuil aan de ingang van het gemeentehuis kan je ingeven waarvoor je komt en daarna krijg je een ticketje.





"Klanten kunnen daarna gewoon hun beurt afwachten, zonder in de rij te moeten blijven staan, uit vrees dat ze hun plek zouden kwijtraken", zegt schepen Ann Messelier (CD&V). "Van zodra de ambtenaar die hen kan verder helpen, vrij is, wordt hun nummertje afgeroepen." Voor bepaalde diensten kan je nu al een afspraak maken. "Voor de aangifte van een geboorte of overlijden, bijvoorbeeld, of voor vragen over begraafplaatsen. Voorlopig kan je nog geen afspraak maken om een identiteitskaart, reispas of rijbewijs op te halen, maar het is de bedoeling om dat op termijn wél mogelijk te maken."





Kostprijs: 37.500 euro





De gemeente investeerde 37.500 euro in de infozuil en twee infoschermen. Messelier geeft ook nog enkele cijfers mee. "Voor onze 13.318 inwoners werden in 2017 578 reispassen, 2.418 E-ID's, 477 kids-ID's en 978 rijbewijzen afgeleverd. Het Omgevingsloket behandelde onder meer maar liefst 203 stedenbouwkundige aanvragen. En het Meldpunt, waar sinds september onze burgers 24 op 24, 7 dagen op 7 terecht kunnen met meldingen of vragen, krijgt elke werkdag gemiddeld één melding binnen." (JME)