The Lighthouse komt naar p'LatseDoen 31 januari 2018

Het gratis zomerfestival p'LatseDoen, op 14 juli op het Marktplein in Kuurne, heeft een eerste naam prijsgegeven. The Lighthouse, in 2017 winnaar van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel, treedt op. 'Hollywood' is hun bekendste song. "De band staat garant voor frisse, dansbare popsongs", zegt Deef Vanquackebeke, voorzitter van p'LatseDoen. "Hun muziek levert zowel op plaat als op het podium een instant goed humeur op." (JME)