Tekeningen sieren boekenruilkastjes 27 maart 2018

Er komen 4 boekenruilkastjes in Kuurne. Iedereen die dat wil, kan er een boek in stoppen dat hij of zij niet meer nodig heeft, en in ruil een ander boek mee naar huis nemen. In mei komt er één in het Vlaspark, daarna volgen er nog bij de vlindertuin naast de bib, in het centrum van Sente en in de wijk Sint-Pieter.





"Op dit moment hebben we één boekenruilkastje in Kuurne, een privé-initiatief", zegt bibliothecaris Katrien Bonte. "Dat draait eigenlijk wel goed, en dus leek het het gemeentebestuur een goed idee om er nog enkele extra te voorzien in Kuurne. Aangezien wij achter alle initiatieven staan die mensen stimuleren om te lezen, hebben wij daar graag onze schouders mee onder gezet."





Tekenwedstrijd

De bibliotheek organiseerde een tekenwedstrijd voor kinderen tot 14 jaar.





"De winnende tekeningen worden gescand, en op een weerbestendige sticker gedrukt om de boekenruilkastjes mee op te fleuren." De acht winnaars zijn afgelopen weekend bekend gemaakt. De werkjes van Rune Boucquet (8), Amélie Foulon, Jara Ampe (11), Lieke Schietekatte (9), Louis (10) en zus Julie Sergeant (13), en broer en zus Moïse (6) en Jonah Baekelandt (4) zullen 'vereeuwigd' worden op de boekenruilkastjes. (JME)