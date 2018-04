Stephanie vlucht naar Kuurne door wegenwerk 04 april 2018

02u37 0 Kuurne Stephanie Meersschaert (42) staat sinds kort achter de toonbank in chocolade- en ijszaak Le Petit Baroque in Kuurne. In 2013 nam ze tearoom De Hoge Brug over in de Leiestraat in Harelbeke, maar die zaak sloot ze vorig jaar in maart door de werken voor de deur.

Stephanie besliste intussen om die niet meer opnieuw te openen. "De Hoge Brug ligt in de werfzone van de Leiewerken", legt ze uit. "De tearoom zou sowieso al minder goed draaien, omdat ze heel slecht bereikbaar zou zijn. Dat ik daarnaast ook nog eens geen terras meer zou kunnen plaatsen, zou me nóg meer klanten kosten, redeneerde ik. Ik moest het daar immers vooral hebben van wandelaars en fietsers. In maart heb ik De Hoge Brug gesloten, omdat de zaak openhouden amper meer zou renderen." Nochtans had ze oorspronkelijk voorzien om de zaak na enkele maanden te heropenen. "Toen ik echter zag dat de werken in mijn straat veel trager vooruit gingen dan ik had gehoopt, heb ik besloten een nieuwe uitdaging te zoeken, en de Hoge Brug niet meer te openen."





Chocolade

Die nieuwe uitdaging vond Stephanie, die in De Hoge Brug vooral scoorde met pannenkoeken en wafels, in Le Petit Baroque in Kuurne. "Chocolade en ijs, het ligt wat in dezelfde zoete lijn. Ik ben heel blij dat ik de stap het gezet, en nu hoef ik niet meer wakker te liggen van die wegenwerken." Stephanie voelt zich al helemaal thuis in de winkel. "Ik ben verzot op chocolade. Die geur die me 's ochtends overvalt... Ik kan maar moeilijk weerstaan aan een chocolaatje nu en dan." (JME)