Spes Nostra neemt Spesvilla in gebruik 19 mei 2018

Spes Nostra Kuurne heeft gisteren een nieuwbouw in gebruik genomen. De zogenaamde 'Spesvilla', die noodzakelijk was omdat de school af te rekenen had met een nijpend plaatsgebrek, staat midden in het groen stukje natuur op de campus. Vijf lokalen krijgen hier een vaste stek: een vaklokaal voor plastische opvoeding, een vaklokaal voor muzikale opvoeding, een STEM-laboratorium en 2 klaslokalen die met een mobiele vouwwand tot een grote leerruimte omgetoverd kunnen worden. "Op de plaats van het nieuwe gebouw stond vroeger een kleiner gebouw met twee klaslokalen", zegt directeur Renaat Vaes. "Dat heeft nu plaats gemaakt voor een ruimer gebouw van twee verdiepingen. De buitenkant is bekleed met cederhout, en dat past bij het groene kader van onze groene Speslong. Het bouwcomplex zelf wordt opgetrokken in de beste duurzame materialen, energiezuinigheid stond centraal bij de bouw." De school investeerde 1 miljoen euro.





Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) kwam gisteren de Spesvilla officieel openen. (JME)