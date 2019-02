Spes Nostra houdt eigen klimaatmars, 488 leerlingen stappen door centrumstraten Joyce Mesdag

12 februari 2019

17u19 0 Kuurne Middelbare school Spes Nostra in Kuurne heeft net een eigen klimaatmars gehouden. 488 van de 630 leerlingen wandelden in stoet door het centrum van de gemeente. In het grasperkje voor het gemeentehuis plantten ze 38 ‘klimaateisen’, inspanningen waarmee op gemeentelijk niveau het verschil gemaakt kan worden.

De directie en leerkrachten van de school hebben naar eigen zeggen liever niet dat de leerlingen lessen missen om mee te kunnen betogen in Brussel. “Als de leerlingen toestemming krijgen van hun ouders, gedogen we het, maar we moedigen spijbelen zeker niet aan. Omdat we het wél belangrijk vinden dat onze leerlingen zich bewust zijn van de klimaatproblematiek, hebben we onze eigen klimaatmars in het leven geroepen”, zegt directeur Renaat Vaes.

De leerlingen startten aan hun schoolpoort en wandelden via enkele centrumstraten naar het gemeentehuis. “Enkel wie dat echt wilde, wandelt mee”, zegt Frank De Smyter van Spes Nostra. “En enkel wie concrete zaken kon opsommen waarmee hij of zij zelf een inspanning wil doen, mocht mee. Wie liever niet deelnam, kon in de studie blijven. Op die manier weten we dat de 488 leerlingen van de 630 die meestappen vandaag, echt overtuigd zijn van hun stuk. We merken dat het vooral de jongsten zijn die heel geëngageerd zijn. Oudere leerlingen beseffen inderdaad al dat het klimaat redden onvermijdelijk ook een inperking van de huidige luxe betekent die ze kennen.”

Net zoals bij de klimaatmarsen in Brussel, hadden de leerlingen voor kleurrijke borden en spandoeken gezorgd. De leerkrachten hadden wel vooraf hun goedkeuring moeten geven over de slogans. “Aangezien we als school naar buiten komen, vonden we het belangrijk dat de leerlingen met ‘stijlvolle’ spreuken door de Kuurnse straten wandelden”, zegt Vaes. “Geen seksistische en erotisch getinte slogans vandaag.”

Chelsea Timperman (17), uit het zesde middelbaar, had er alvast een leuke. ‘Ik hou van mannen met een kleine… ecologische voetafdruk. “Dat mocht nog net”, lacht ze. “Ik was graag gaan mee stappen in Brussel, maar ik zou net belangrijke lessen missen en dat hadden mijn ouders, en ikzelf, liever niet. Ik vind het belangrijk dat we zorg dragen voor het milieu. Dat is belangrijk voor de toekomst van onze kinderen later. Zelf ga ik zo vaak mogelijk met de fiets naar school, ik gebruik geen plastic flesjes meer en thuis let ik er extra op dat ik de lichten uitdoe en de deuren achter me dicht trek als ik een kamer uitloop. Of onze actie vandaag iets zal uitmaken? Misschien dat het niet zoveel effect heeft als de klimaatmarsen in Brussel. Maar als er in verschillende steden en gemeenten ook acties als dit georganiseerd zouden worden, dan zou dat toch ook wel een belangrijk signaal zijn.”

“Thuis leggen we zonnepanelen binnenkort, ik ga zo vaak als mogelijk met de fiets naar school en ik neem mijn boterhammen vanaf nu mee in een brooddoos, niet meer in aluminiumfolie”, zegt Sundus Lamdjad (13), die een plantje in haar handen meedroeg richting gemeentehuis. Marguerite Pauwels (12) had een spandoek gemaakt met daarop ‘there is no plan B’. “De natuur is belangrijk, voor onze toekomst. Of het iets uitmaakt dat wij hier vandaag wandelen? We hopen van wel.”

De lange stoet aan leerlingen zorgde ervoor dat automobilisten hier en daar wat moesten wachten. “Maar dat vind ik niet erg”, zegt Dorine uit Kuurne, die even moest aanschuiven. “Ik vind het goed dat de jeugd eist dat er iets concreet gebeurt.”

Eens aangekomen aan het gemeentehuis, namen leerlingen Jill Buysse en Merel Beel uit het vijfde middelbaar het woord. “Nog steeds hoort België bij de slechtste leerlingen van de klas en dat moet de jeugd aankaarten, want het gaat grotendeels over onze toekomst. We zullen allemaal ons steentje moeten bijdragen, iederéén zal zich moeten engageren. Anders zullen onze kinderen en kleinkinderen tegen het einde van deze eeuw geen leefbare aarde meer hebben.”

De leerlingen hadden 38 concrete klimaateisen bij, inspanningen waarmee op gemeentelijk niveau het verschil gemaakt kan worden. De bordjes waarop die te lezen staan, werden op het grasveld voor het gemeentehuis in de grond geplant. Dat ging van inzetten op autodelen en meer elektrische laadpalen tot aan méér groen en méér park, het simuleren van groene gevels en hogere subsidies voor energiezuinige renovaties. Schepen van Klimaat Francis Watteeuw (spa.) verzekerde dat Kuurne al heel wat inspanningen heeft gedaan, en dat in de toekomst zal blijven doen. “We staan er ook zeker voor open om te overleggen over de vooruitgang die wordt gemaakt.”