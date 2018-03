Sp.a en Groen toch samen naar de kiezer 20 maart 2018

02u38 0 Kuurne Groen en Sp.a trekken, in tegenstelling tot wat de beide partijen eerder communiceerden, toch met een gezamenlijke lijst naar de kiezer op de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

"De laatste 6 jaar hadden we elk onze eigen werking, vandaar dat het ons enkele maanden geleden een logische beslissing leek om ook elk met een eigen lijst naar de kiezer te trekken", zegt schepen Francis Watteeuw (S.pa). "Tijdens recente overlegmomenten bleek echter dat we inhoudelijk toch heel sterk op dezelfde lijn zitten, en er méér elementen zijn die ons verbinden dan er zijn die ons scheiden." Dat beaamt ook voorzitter Bernard Noffels (sp.a). "Bovendien is er de gemeenschappelijke wil om naast de drie klassieke centrumrechtse partijen een sterke, centrumlinkse beweging te plaatsen. Samen kunnen we dit beter. We willen de kiezer heel degelijk progressief alternatief bieden", zegt hij. "Nu werken we aan een programma dat Kuurne zal doen bruisen", vult Mike Verhaege, voorzitter bij Groen, aan. "We doen dit met een sterk team. Onze lijst is zo goed als af. We zorgen voor een mooie mix van ervaring en vernieuwing." Schepen Francis Watteeuw zal de lijst trekken. "Ik vind het een eer om met deze dynamische ploeg naar de verkiezingen te mogen trekken. Ik ben ervan overtuigd dat we een sterke prestatie zullen neerzetten." De rest van de lijst wordt in april voorgesteld. (JME)