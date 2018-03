Smikkeltocht start inschrijvingen 29 maart 2018

De inschrijvingen voor de Smikkeltocht, een initiatief van toerismegroep Grensleie om zoveel mogelijk mensen de streek te laten ontdekken, zijn gestart. Snel zijn is de boodschap, want de 46 kilometer lange fietstocht met haltes waar je kan proeven van streekspecialiteiten, is in trek. Start en aankomst zijn in Brasserie Bergelen in Gullegem. Er zijn stops in het schoen- en borstelmuseum in Izegem en de paardenrenbaan in Kuurne. Wie wil inschrijven, kan dat via de diensten toerisme van Ledegem, Menen, Moorslede, Wervik en Wevelgem. Deelnemen, alles inbegrepen, kost 30 euro voor volwassenen en 20 euro voor kinderen. Er is op zondag 29 april en maandag 30 april plaats voor 250 personen, met start telkens tussen 9 en 11 uur.





(LPS)