Sente terug open voor alle verkeer 14 juli 2018

De dorpskern Sint-Katrien, het dorp op de grens van Kuurne, Lendelede en Kortrijk, is opnieuw open voor alle verkeer. Het plein kreeg de voorbije maanden een make-over en werd van een saaie asfaltparking omgetoverd in een groen en gezellig plein. "De nutsleidingen werden ondergronds gebracht en het voetpad werd verbreed, niet alleen voor de veiligheid van de schoolgaande jeugd, maar ook om de zichtbaarheid vanuit de Sint-Katharinastraat te verbeteren", zegt Kuurns schepen Francis Watteeuw (S.pa). "De parking werd heringericht, zodat er in plaats van 4 uitrijpunten maar één uitrijpunt meer is, wat het aantal conflictpunten beperkt. En er zijn fietssuggestiestroken aangelegd."





Verder verfraaid

Deze week werden de belijningen en de bovenste asfaltlaag aangebracht. De werken zijn nog niet helemaal klaar, maar de weg wordt nu opnieuw opengesteld. "Vijf weken lang was het centrum helemaal onderbroken, de overige maanden hebben we met verkeerslichten beurtelings verkeer doorgelaten. Sente heeft dus de nodige hinder te slikken gekregen." De komende weken wordt het plein en de schoolomgeving nog verder verfraaid met groen, zitbanken en signalisatie. Na het bouwverlof worden de fietssuggestiestroken kant Kortrijk aangebracht. De feestelijke opening is op 22 augustus, om 18 uur. De werken kostten 300.000 euro. Aangezien het plein grotendeels op Kuurns grondgebied ligt, was 60% voor Kuurnse rekening. De rest werd verdeeld onder Kortrijk en Lendelede.





(JME)