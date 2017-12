Selfie met 1.002 inwoners breekt geen wereldrecord 02u29 0 Foto Xavier Coppens Burgemeester Francis Benoit (rechts) neemt een selfie met Koning Ezel, een brandweerman én beneden 1.002 inwoners.

Burgemeester Francis Benoit (CD&V) is erin geslaagd om een hele week te stunten in het kader van De Warmste Week, maar een wereldrecord verbreken zat er niet in.





Hij had alle Kuurnenaren opgeroepen om massaal aanwezig te zijn voor de grootste selfie ter wereld. "1.152 Kuurnenaren is veel, dat besefte ik best, maar ik ben blij dat er 1.002 opdaagden", zei Benoit die de selfie liet nemen vanuit de lift van een brandweerwagen. Geen gemakkelijk kunstje als je lijdt aan hoogtevrees zoals de burgervader. Een van de Kuurnenaren was Lea Vanootheghem. "Ik ben hier met heel wat mensen van de ouderraad van de basisschool Wijzer en met mijn vijf kleinkinderen."





De selfie-actie, samen met de andere acties die burgemeester Benoit de voorbije week organiseerde, brachten 2.503,91 euro op, maar de gemeente past bij tot 3.000 euro.





Ook de Orde van de Ezel droeg zijn steentje bij tijdens de selfie-actie en verkocht het biertje Ezel, goed voor 720 euro. Het geld gaat naar Ubuntu. (XCR)