Schoorsteenbrand breidt uit 19 maart 2018

De brandweer moest zaterdag rond 21.30 uur uitrukken naar de Kattestraat. Daar was een schoorsteenbrand gemeld in een woning tegenover de fietsenhandel van Jo Lambrecht. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stelde ze vast dat het vuur zich al had verspreid in het vals plafond. Daardoor moest wat kap- en breekwerk gebeuren om de brand onder controle te krijgen. De schade bleef beperkt. (VHS)