School viert verkeersdrempel 04 september 2018

Er is een nieuwe verkeersdrempel aangelegd nabij de ingang van basisschool De Boomgaard in Kuurne, terwijl het zebrapad verplaatst is. De school had er aandacht voor op de eerste schooldag. "De leerlingen 'openden' de nieuwe drempel feestelijk en staken symbolisch voor de eerste keer de Boomgaardstraat over", zegt directeur Stefaan Carpentier. De actie kaderde in het thema veilige schoolomgeving en werd bijgewoond door schepen van Mobiliteit Francis Watteeuw (sp.a).





(LPS)