Sagan op campagnebeeld Kuurne-Brussel-Kuurne 10 februari 2018

Peter Sagan prijkt op de affiche van de komende editie van Kuurne-Brussel-Kuurne, die op 25 februari wordt gereden. Voor één keer niet op een fiets, maar op een steigerend paard. "Sagan was zelfs bereid om op een paard te poseren", zegt Bram Schietgat van KBK. "Maar zijn entourage heeft daar jammer genoeg een stokje voorgestoken. Sagan is wel vaker te vinden voor een straffe stoot, maar met het drukke seizoen voor de deur vonden de mensen in zijn omgeving dat toch geen goed idee", lacht Schietgat. "Maar we mochten zijn beeltenis zeker en vast gebruiken, hoorden we. We hebben voor Sagan gekozen omdat zijn passie en trots op de fiets overeenkomt met de passie en trots die wij hebben en voelen voor onze koers." Het gaat om een schilderij waar een foto van is genomen. "Het origineel zal zeker te zien zijn aan de start." Opvallend genoeg zal deze winnaar van vorig jaar niet aan de start verschijnen. Sagan liet immers weten dat hij het openingsweekend van het seizoen zal overslaan om bij zijn gezin te zijn. Met onder meer Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet, Tiesj Benoot, Stijn Devolder heeft de organisatie wel enkele andere publiekslievelingen beet. (JME)