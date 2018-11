Rood licht genegeerd op kruispunt: verkeerslichten vernield bij botsing 13 november 2018

Op het kruispunt van de R8 en de Brugsesteenweg in Kuurne zijn gisteren rond 8.30 uur twee wagens op elkaar geknald. Een jongeman reed volgens getuigen met zijn Mercedes A tegen hoge snelheid en op de voorsorteerstrook door het rode licht. Aan de andere kant van het kruispunt botste de wagen tegen een Audi die stilstond om vanuit Kortrijk links de R8 op de rijden. Door de klap vloog de Mercedes tegen de verkeerslichten, waardoor de paal knakte en in de berm belandde. De Mercedes was rijp voor de schroothoop. De man van de aangereden Audi had pijn aan de hand en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Ook zijn wagen moest getakeld worden. Beide kruispunten van de Brugsesteenweg en de R8 moesten het uren zonder verkeerslichten doen, wat toch enige problemen veroorzaakte. (LSI)