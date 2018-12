Roemeen sterft in caravan door CO LSI/AHK/VHS

09 december 2018

11u36

Bron: eigen info 0

In een caravan op de parking van paardenmanège De Schure in de Kattestraat in Kuurne is een 19-jarige Roemeense trucker overleden aan CO-intoxicatie. Zijn levenloze lichaam kon zaterdagochtend gevonden worden. In de caravan was het flink warm door een gaskachel die volop brandde. Omdat niet meteen duidelijk was wat de doodsoorzaak was, kwam het gerechtelijk labo en de wetsdokter ter plaatse. De site werd volledig afgesloten. Uiteindelijk bleek CO in de niet-verluchte caravan de boosdoener. Het slachtoffer had een officieel domicilie in Erpe-Mere maar overnachtte in de caravan op de parking. Verder onderzoek zal moeten uitmaken waarom hij daar precies overnachtte en wie hem de caravan ter beschikking stelde of verhuurde. Bij vzw De Schure wenste men geen commentaar te geven.

