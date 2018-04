Renovatie Sint-Michielskerk afgerond 20 april 2018

02u42 0

De renovatiewerken aan de Sint-Michielskerk zijn gisteren met een feestelijke receptie afgerond. De eerste fase van de renovatie startte in 2015, de tweede fase in mei vorig jaar. In totaal werd 350.000 euro geïnvesteerd.





"De kerkfabriek was al jaren vragende partij om structurele werken te laten uitvoeren aan de kerk. Er was nood aan herstellingen aan goten, daken, metselwerk, voorgevel,... om waterinfiltratie en schade binnenin de kerk te vermijden", zegt schepen Ann Messelier (CD&V). "De kerk werd gebouwd in 1878 en dus dit jaar 140 jaar oud."





In een eerste fase werden de daken, goten en dakkapellen vernieuwd, en er werden ook luiken geplaatst om het onderhoud van de goten in de toekomst gemakkelijker te maken. In een tweede fase werden onder meer de dakaansluitingen vernieuwd, de torens aan de kant van de voorgevel werden hersteld, en de voorgevel werd gereinigd en hersteld.





"Ook de glasramen werden op indrukwekkende en ambachtelijke wijze door atelier Kympers-Pauwels in alle eer werd hersteld", zegt Messelier. "Tot slot werd ook de klokkentoren gerenoveerd. Die had averij opgelopen in de Tweede Wereldoorlog, en die schade was nooit echt hersteld geweest zoals het moest." (JME)