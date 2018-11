Ramkraak bij Tiger nacht voor Black Friday BUIT TER WAARDE VAN 50.000 EURO IN 2 MINUTEN TIJD WEG LIEVEN SAMYN

02u23 0 Kuurne Gemaskerde gangsters hebben donderdagnacht een ramkraak gepleegd op telecom- en gsm-winkel Tiger Experience in Kuurne. In amper 2,5 minuten gingen ze er met tienduizenden euro's aan elektronica vandoor. "Ik sta te kijken van de professionele werkwijze", klinkt het bij zaakvoerder Frederick Mommerency.

De drieste overval kon volledig door de beveiligingscamera's van Tiger op de hoek van de Brugsesteenweg en de Kortrijkse ring R8 gefilmd worden. Een rode Mercedes arriveerde rond 1 uur op de parking maar deed eerst nog een toertje, wellicht omdat er andere auto's passeerden. Enkele minuten later stopte de wagen opnieuw. "Meteen sprongen vier kerels uit de wagen", vertelt Frederick. "Ze namen voorhamers en sloegen een ruit van de etalage stuk. Met bruut geweld slaagden ze er in een mum van tijd in het gewapend glas van drie lagen dik aan diggelen te slaan. Daarna kropen ze door het gat."





Grote schade

In de winkel sleurden twee mannen met geweld de beveiligingsdraden van de laptops, gsm's en iPads stuk, twee anderen richtten zich op de voorraad op de eerste verdieping. Amper 2,5 minuten nadat ze de winkel binnendrongen, maakten de daders zich al opnieuw uit de voeten. "Alsof iemand een commando had gegeven, stormden ze alle vier op hetzelfde moment weer weg", aldus nog Frederick. "Een vijfde man bleef al die tijd achter het stuur wachten." De politie was 7 minuten na het eerste alarmsignaal al ter plaatse maar kon de daders niet meer vatten. De schade aan het raam en in de winkel is groot, net als de buit. "Ik schat dat er voor vijftig- tot zeventigduizend euro schade en buit zal zijn", zucht de zaakvoerder. "Alles is verzekerd, maar het zal tot na Nieuwjaar duren vooraleer alles opnieuw hersteld is. Gelukkig kan ik op een goed team rekenen en zorgde Orange meteen voor een nieuwe levering. Jammer genoeg zullen we enkele klanten moeten teleurstellen omdat hun bestelling gestolen werd. Ik reken op hun begrip."





Mercedes gespot

Frederick Mommerency is er zo goed als zeker van dat de daders vorige week hun strooptocht al voorbereidden. "Op de camerabeelden is een verdacht duo te zien dat in de winkel veel interesse had in de duurste modellen gsm's en laptops", klinkt het. "Het duo en hun wagen, een BMW dit keer, is duidelijk herkenbaar. Bovendien kon een getuige vannacht een deel van de nummerplaat van de rode Mercedes noteren. Op die manier heeft de politie alvast een aanknopingspunt. Maar ik reken er eerlijk gezegd niet op nog iets van de buit terug te zien. Het is een zwarte dag geworden, en dat precies op Black Friday." Wellicht rekenden de daders er wel op dat op deze commerciële hoogdag met extra kortingen er een extra voorraad aan toestellen in de winkel en het magazijn aanwezig zou zijn. Ondertussen denkt de zaakvoerder al aan extra beveiligingsmaatregelen. Een folie over het raam zou ervoor zorgen dat het niet kapotgeslagen kan worden.