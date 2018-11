Psychiater nodig voor stalkende dove vrouw 29 november 2018

Er zal een psychiater aan te pas moeten komen om te onderzoeken of een dove vrouw wel toerekeningsvatbaar is. Ondanks een lopende rechtszaak blijft Claudine D. uit Kuurne haar eveneens dove ex-vriend lastigvallen. Sinds eind juni diende het slachtoffer al vijf nieuwe klachten in. De stalking startte halfweg vorig jaar na het beëindigen van de relatie. Eind juni moest ze zich voor de rechter verantwoorden maar dat bracht weinig soelaas. "Ofwel wil ze het niet begrijpen, ofwel schort er iets met de vrouw", vindt de advocaat van het slachtoffer, die zich door een doventolk liet bijstaan. Het Openbaar Ministerie vorderde een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden en een voorwaardelijke boete voor Claudine D. Maar als na onderzoek van een psychiater zou blijken dat ze ontoerekeningsvatbaar is, moet ze wellicht geïnterneerd worden.





(LSI)