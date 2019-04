Prinses Astrid bezoekt West-Vlaamse Voedselbank en platform Food Act 13: ‘Mooie erkenning voor ons werk’ Joyce Mesdag

02 april 2019

18u30 0

Prinses Astrid heeft vandaag in Kuurne een werkbezoek gebracht aan de Voedselbank West-Vlaanderen en het nieuwe logistieke platform Food Act 13, dat verse voeding via 45 verdeelorganisaties tot bij de gezinnen brengt die het nodig hebben. “Een hele mooie erkenning voor wat we hier doen”, zegt vrijwilliger Marc Plets.

De Voedselbank West-Vlaanderen, die 9 regionale Voedselbanken groepeert, en het nieuwe logistieke platform Food Act 13, dat in 14 gemeenten in onze regio verse voeding verdeelt tussen mensen die het financieel moeilijk hebben, werken vanuit dezelfde stek in Kuurne. De beide organisaties mochten vandaag prinses Astrid verwelkomen, die op die manier haar appreciatie wilde uitspreken voor hetgeen ze realiseren.

Femke Vandenbulcke mocht de prinses welkom heten met een bos bloemen, en daarna werd de prinses aan de vrijwilligers van de Voedselbank en de medewerkers van Food Act 13 voorgesteld. Zo maakte ze even tijd voor een babbel met vrijwilliger Marc Plets. “Al vijf jaar lang kan je mij drie keer per week een paar uur in de diepvriezer vinden van de Voedselbank. Ze was benieuwd waarom ik zo’n speciale outfit droeg. De gevoelstemperatuur is er kouder dan -20 graden… Ik vind het echt heel goed dat de prinses onze organisatie een bezoekje brengt. Dat is toch een grote erkenning voor wat we hier allemaal doen.”

Prinses Astrid kreeg tekst en uitleg van onder meer Kortrijks schepen Philippe Decoene (sp.a), Kuurns schepen Bram Deloof (n-va), Henri Verwee, voorzitter van de Raad van Bestuur van Voedselbank West-Vlaanderen en Arnout Vercruysse, coördinator van Food Act 13. De prinses leek erg geïnteresseerd in hoe goed de twee organisaties op elkaar afgestemd zijn. “Zo gebruiken we dezelfde bestelwagens, hetzelfde computerprogramma, enz.”, vertelde Deloof. “Een hele mooie synergie”, vatte de prinses zijn uitleg samen.

De voedselbank verdeelde vorig jaar een recordtotaal van 1729 ton voedselhulp onder 14.136 mensen, via een netwerk van 88 West-Vlaamse verdeelorganisaties en 30 OCMW’s. “Het gaat bij de voedselbank om voedsel die via de groothandel binnenkomen”, zegt Arnout Vercruysse, coördinator van Food Act 13. “Voedingsbedrijven, veilingen, enz. Food Act 13 gaat voedseloverschotten oppikken in 14 grootwarenhuizen in de regio, om dat via 45 verdeelorganisaties bij een 2000-tal gezinnen in 14 gemeenten te krijgen.”

Het aanbod van Food Act 13 betekent een mooie aanvulling op het aanbod van de Voedselbank. “Ik leg het graag als volgt uit: van de Voedselbank krijgen de gezinnen spaghetti en de tomatensaus, via Food Act 13 krijgen diezelfde mensen er ook de champignons, paprika en de gehakt voor in de saus.”

Maar waarom kwam prinses Astrid nu net naar Kuurne en waarom net vandaag? De Belgische Federatie van Voedselbanken viert dit jaar haar 30ste verjaardag. De organisatie staat onder ‘Hoge Bescherming’ van prinses Astrid, die daarmee een soort van meterschap heeft aanvaard over de Voedselbank. De verjaardag van de organisatie vormde een ideale gelegenheid voor een werkbezoek. “Dat ze net naar deze West-Vlaamse Voedselbank komt, en niet naar een van de andere 8, heeft alles te maken met het feit dat we hier zo’n unieke samenwerking hebben tussen twee organisaties”, zegt Vercruysse.