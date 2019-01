Poolse winkel Biedronka opent deuren: geen Materne, Soubry, Heinz en Minute Maid, maar Towicz, Lubella, Kotlin en Tymbark Joyce Mesdag

21 januari 2019

14u38 0

Kuurne heeft er een opmerkelijke winkel bij. De Poolse supermarktketen Biedronka, in eigen land goed voor 2700 vestigingen, heeft nu ook een vestiging langs de Brugsesteenweg in Kuurne. Je vindt er het traditionele supermarktaanbod, maar dan met een Poole toets. Geen Materne, Soubry, Heinz en Minute Maid dus, maar Towicz, Lubella, Kotlin en Tymbark.

In het voorjaar van 2017 ging de eerste West-Vlaamse Biedronka-winkel open in Roeselare. Met Kuurne is er nu een tweede West-Vlaams filiaal. Biedronka Kuurne kreeg een stek in een voormalige tegelwinkel, vlak naast pizzeria Pizza Home. Magdalena Hadlaw (26) is manager van zowel de Roeselaarse als de Kuurnse winkel. “Veel populaire producten in Polen kan je hier in Belgische winkels niet krijgen. Telkens de vele Polen die hier wonen naar hun thuisland trekken, laden ze hun wagen daarom vaak vol met de typische Poolse producten die ze hier moeten missen. Smietana is daar een mooi voorbeeld van. Het lijkt op gewone yoghurt, maar het smaakt toch heel verschillend. Polen gebruiken Smietana in tal van gerechten, bij soepen en salades, als beleg op brood,… Waarom zouden we via een winkel hier niet al die producten tot bij hen brengen?”

De supermarkt heeft alles wat je in onze traditionele supermarkten vindt: vers vlees, groenten en fruit, vers brood en verse taarten, cosmetica, huishoudartikelen, alcohol, snoep, droogvoeding, sauzen, enz. “We mikken niet alleen op Poolse klanten, iedereen is hier welkom. We zorgen nu en dan voor proevertjes, zodat de mensen ons aanbod beter leren kennen, en wie tips wil over hoe je bepaalde producten kan gebruiken in de keuken, mag onze mensen altijd aanspreken.”

Het voelt toch een beetje aan alsof je op vakantie een winkel binnen stapt, en je op de prentjes moet baseren om te weten welk product je vasthebt. “We begrijpen dat dat misschien niet altijd even eenvoudig is”, zegt Magdalena. “Daarom zijn we nu bezig met op alle producten een etiket te kleven in het Nederlands. Dat is uiteraard een uitgebreid werkje, maar binnen een paar weken moeten we daar rond mee zijn. In elk geval: klanten mogen ons altijd aanspreken met vragen.

Magdalena heeft alvast enkele tips voor de Kuurnenaars die er even willen binnenlopen. “Onze ‘Twaróg’, een witte kaas is heel lekker op pannenkoeken. Gemixt met radijsjes is het het ideale beleg voor bij je ontbijt. Verder heb je onze bekende dumplings: Pierogi. Die zijn gemaakt van Twaróg en aardappelen. Je kookt die en serveert die met boter. Onze vis ‘Sledzik’ lijkt goed op een haring en is de ideale snack. Onze gerookte hammen en worsten zijn heel lekker. Iedereen is altijd welkom om even een kijkje te komen nemen. Voorlopig is het nog wat rustig, maar het is een kwestie van tijd voor mensen de weg naar onze winkel vinden.”