Pochen met filmpjes doet jonge vandalen Vlaspark de das om: “blij dat ze niet buiten schot blijven” Lieven Samyn

11 maart 2019

22u58 0 Kuurne Vijf maanden nadat vandalen in het Vlaspark in Kuurne toesloegen is de politie van de zone Vlas de daders op het spoor. Eén minderjarige dader is al geïdentificeerd en heeft bekend. Pronken met hun daden bij vrienden deed hen de das om. “Ik ben blij dat vandalen in onze gemeente niet buiten schot blijven”, reageert burgemeester Francis Benoit.

Op de Dag van de Jeugdbeweging vernielden enkele jongeren in het Vlaspark, een mooi plekje tussen de Leie en het centrum van Kuurne, een kunstwerk. Ze staken op een houten brugje ook voorwerpen in brand en vernielden een muur, zitbanken, een deur en het interieur van het boekenhuis. Een buur merkte op die 19e oktober rond 19u de jongeren in hun kledij van een jeugdbeweging op waarna ze wegrenden. De wijkpolitie van Kuurne en de lokale recherche probeerden de jonge daders te identificeren. Recent vingen ze op dat filmpjes over de vandalenstreken via sociale media gretig gedeeld werden. “Met de filmpjes pochten de daders met hun streken”, weet Francis Benoit. “Opnieuw een vorm van stoerdoenerij dus.” Eén minderjarige uit een buurgemeente kon al geïdentificeerd en verhoord worden. Hij bekende bij de vandalenstreken aanwezig te zijn geweest. Verder onderzoek naar zijn kompanen volgt nu nog. Wie nog iets gezien heeft of iets weet, wordt nog altijd gevraagd dit te melden bij de lokale politiepost in Kuurne, via pz.vlas@police.belgium.eu of op 056 36 58 60.

Eerder konden ook al de vandalen geklist worden die tijdens de Halloweennacht op 31 oktober 2018 in de Parkwijk een vuilnisbak deden ontploffen, een bushokje zwaar beschadigden en een brandblusapparaat leegspoten. Zij droegen toen witte pakken en lieten zich inspireren voor de serie La Casa de Papel op Netflix. Ook toen werden de baldadigheden gefilmd en in een besloten Instagramgroep gedeeld. Ook toen ging het om minderjarige scholieren.

De vandalenstreken die in december 2018 plaatsvonden in het Vlaspark blijven nog altijd onopgehelderd. Toen vlogen enkele kleurrijke banken in de Heulebeek, werd het vernieuwde boekenruilkastje vernield en deelde ook het insectenhotel in de brokken. Francis Benoit riep toen zijn inwoners op verdacht gedrag te filmen. Ondertussen is beslist dat er aan het Vlaspark bewakingscamera’s komen. “Doorzetten en blijven onderzoeken”, spoort Benoit zijn politiekorps aan. Terzelfdertijd gaf hij hen een pluim voor hun goed speurwerk. “Minderjarigen en de kick om het te filmen…jammer”, besluit de burgervader.