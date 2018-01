Platina voor Maurice en Georgette 26 januari 2018

Maurice Dhoop (94) en Georgette Clapuy (90) uit Kuurne hebben hun platina bruiloft gevierd in rusthuis Heilige Familie. Maurice ging al vroeg werken, als wever bij verschillende firma's. In 1959 startte Maurice bij de firma Bekaert in Zwevegem, waar hij bleef werken tot zijn brugpensioen. In zijn vrije tijd was Maurice een fervent voetballer. Hij was doelman bij Harelbeke en speelde later ook bij Stasegem en de fabrieksploeg van Bekaert. Hij was lid van vinkenclub de Blauwbekken in Stasegem en was ook aangesloten bij de zwemclub van de senioren van Bekaert. Georgette ging eerst werken als dienster bij verschillende gezinnen, maar later bleef ze thuis om voor de negen kinderen te zorgen. Ze ging graag mee met Maurice naar de vinkenzetting of de seniorenclub van Bekaert.





De kinderen hebben samen voor 15 kleinkinderen en 34 achterkleinkinderen gezorgd.





(JME)