Pannenkoeken voor Suzan Joyce Mesdag

05 december 2018

De ouderraden van de Kuurnse basisscholen Pienter en Wijzer verkopen pannenkoeken ten voordele van het Kinderkankerfonds. Ze doen dat om Suzan Claerhout uit het eerste leerjaar van de Pienterschool, en uiteraard ook andere lotgenootjes, een hart onder de riem te steken. Suzanne strijdt momenteel tegen leukemie, en in heel Kuurne duiken acties op onder de noemer ‘Team Suzan’ om haar te steunen. De pannenkoeken kosten 6,5 euro per kilo, en worden nog verkocht tot woensdag 12 december. Vanaf donderdag 20 december worden ze geleverd. Meer info via info@pienterschool.be.