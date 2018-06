P'LatseDoen stopt na achtste editie FESTIVAL SLUIT IN SCHOONHEID AF MET RAYMOND VAN HET GROENEWOUD JOYCE MESDAG

15 juni 2018

02u35 0 Kuurne De achtste editie van p'LatseDoen op 14 juli wordt meteen de allerlaatste. Een verrassing, want het gratis festival in Kuurne lokte vorig jaar nog 3.500 bezoekers. "We hebben het plafond bereikt voor een concept als dit in Kuurne", zegt voorzitter Deef Vanquackebeke. "Nu stoppen we op ons hoogtepunt."

Voor de meeste festivalgangers kwam het nieuws dat de organisatie van p'LatseDoen ermee ophoudt, compleet onverwacht. "Het is dan ook een beslissing die heel recent genomen is, en die we bewust wat stil hebben gehouden tot bij de voorstelling van het programma voor deze zomer", zegt voorzitter Deef Vanquackebeke.





Plafond bereikt

P'LatseDoen lokte de laatste jaren vlotjes 3.500 bezoekers, een héél sterk aantal voor een gemeente als Kuurne. Een vreemde beslissing, op het eerste zicht. "We zijn de voorbije 8 edities jaar na jaar gegroeid, met steeds meer artiesten op verschillende podia, meer bezoekers en ook steeds grotere namen op de affiche." Zo kon de organisatie de voorbije jaren onder meer Soulsister, Fleddy Melculy, Het Zesde Metaal, Urbanus, Dirk Stoops, Meuris, Gorki en Preuteleute naar Kuurne halen. "Voor grote namen tel je echter veel geld neer, en de laatste edities moesten we het spaarpotje dat we in de loop der jaren hadden opgebouwd, aanspreken om alles financieel rond te krijgen. We hebben het 'plafond' bereikt voor een concept als dit, in Kuurne."





Dus stond de organisatie voor de keuze. "Ofwel zouden we opnieuw moeten kiezen voor minder grote namen op onze affiche, ofwel met iets compleet nieuws uitpakken. Dat eerste zagen we niet zitten. Want het wordt moeilijk om aan de verwachtingen te voldoen. En een stap terug zetten zou wat vreemd aanvoelen. Binnen onze groep merkten we ook dat de meesten toe waren aan iets nieuws, iets anders dat ze van nul kunnen opstarten. Nu kunnen we ook stoppen op het hoogtepunt."





Welk evenement p'LatseDoen zal vervangen, is nog niet bekend. "We wachten tot na deze editie om daarover echt na te denken. Dat het opnieuw mensen zal samenbrengen - de basisgedachte van p'LatseDoen destijds- dat is zeker, net als het feit dat het opnieuw met cultuur en muziek te maken zal hebben. Maar het wordt géén nieuwe p'LatseDoen, ook dat staat vast."





Met de laatste editie van p'LatseDoen sluiten de organistoren in schoonheid af, want op de affiche prijken onder meer Raymond Van het Groenewoud, André Brasseur & Band en ID!OTS. Meer info over het festival vind je op http://www.platsedoen.be.