P'LatseDoen stopt na acht edities op hoogtepunt 16 juli 2018

02u25 0 Kuurne De achtste editie van het gratis zomerfestival p'LatseDoen was de allerlaatste. "Maar we zijn op een hoogtepunt gestopt", zegt voorzitter Deef Vanquackebeke (36) tevreden.

"We zaten aan onze limiet", legt Vanquackebeke uit. "Zo wilden we De Kreuners naar p'LatseDoen halen, maar we konden dat niet betalen. We hadden voor onze laatste editie een budget van rond de 60.000 euro. Het is dan beter om op een hoogtepunt te stoppen. En we hadden het gevoel dat we te veel in een vast stramien zaten. Het is tijd voor iets nieuws", aldus de voorzitter. De laatste editie afgelopen zaterdag was geslaagd, ook dankzij de headliners, zanger Raymond van het Groenewoud en componist André Brasseur. P'LatseDoen bracht de Kuurnenaren ook samen met goeie muziek die iedereen graag hoorde. Het festival zag in 2011 het levenslicht en lokte toen 300 bezoekers, elk jaar kwamen er meer mensen. "Wat het volgende zomer wordt, weten we nog niet", vervolgt Vanquackebeke. "We moeten het nog bespreken. We zitten in oktober of november samen om te brainstormen. Het blijft de bedoeling om iets te doen rond cultuur en muziek en het blijft ook zeker de bedoeling om mensen samen te brengen. Of we weer iets op het Marktplein doen, is nog niet duidelijk. We weten ook nog niet of ook het nieuwe evenement gratis zal zijn. Misschien gaan we deze keer voor een betalende formule. Alles ligt momenteel nog open." (LPS)