Organisatie Kuurne-Brussel-Kuurne zoekt gestolen gesigneerd wielertruitje Alexander Haezebrouck

12 maart 2019

10u03 0 Kuurne De organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne is op zoek naar een blauw gesigneerd retro Bianchi wielertruitje. Een schenker had het truitje in bruikleen aan de organisatie gegeven die het ophing in feestzaal Maelstede. Bij het opruimen van de zaal, bleek het blauwe truitje verdwenen.

De organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne merkte de diefstal vorige week op toen ze de feestzaal Maelstede aan het opruimen waren na de koers. Omdat het truitje nergens meer te bespeuren is, plaatste de organisatie nu een oproep op Facebook om het truitje terug te vinden. “We konden dit truitje van een schenker gebruiken”, vertelt organisator Bram Schietgat van KBK. “Door deze laffe daad is die persoon nu één van zijn stukken kwijt, en dat omdat hij het ons toevertrouwde. Daarom zijn we enorm ontgoocheld. We hopen dat we hier over een vergissing mogen spreken en dat de persoon die dit truitje in bruikleen nam dit alsnog terugbezorgt.” De organisatie vraagt ook dat de dief zich kenbaar zou maken bij hen, ze beloven de zaak in discretie af te handelen.