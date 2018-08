Orde van de Ezel organiseert eerste Kuurne Balkt 03 augustus 2018

02u48 0 Kuurne De Orde van de Ezel organiseert op 14 augustus de allereerste editie van 'Kuurne Balkt', een meezingfeest dat de jaarlijkse afsluiter van de verlofperiode moet worden.

Op een groot scherm vooraan worden liedjesteksten van bekende meezingers geprojecteerd, op het podium zorgt een 30-koppig koor en een aantal lokale zangers ervoor dat het publiek meegetrokken wordt in de ambiance.





"We speelden al heel lang met het idee om iets als Kuurne Balkt te organiseren, maar door de voorbereidingen voor de andere evenementen die we organiseren, zoals de verkiezing van Koning Ezel, de wandeling op paasmaandag en de intrede van de Sint, waren we er nog niet echt toe gekomen", zegt Joost De Smet. "Dit jaar hebben we eindelijk de koe bij de horens gevat. Hiermee willen we niet alleen de mensen entertainen die misschien pas terug zijn van verlof, we willen ook iets organiseren voor de Kuurnenaars die niet op vakantie gaan, zodat er voor hen ook iets te beleven valt."





Eten en drinken

Plaats van het zangfeest is het grasveld bij de Sint-Pieterskerk, het allereerste liedje start om 19.30 uur.





"Hoeveel volk er zal op afkomen, dat weten we zelf niet goed. Maar we denken dat het wel zal aanslaan. Wij zorgen dat er eten en drinken voorhanden is, de mensen moeten gewoon hun goed humeur en hun goesting om te zingen meebrengen."





(JME)