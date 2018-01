Orde van de Ezel heeft nieuwe 'member' JOOST DE SMET WORDT LID VAN SELECT GEZELSCHAP JOYCE MESDAG

De aspirant-member 2018 is Joost De Smet (eerste rechts). Kuurne De Orde van de Ezel, een Kuurnse vereniging die onder meer de verkiezing van Koning Ezel organiseert, de erkentelijkheidstrofee uitreikt en de jaarlijkse aankomst van de Sint in goede banen leidt, heeft met hun nieuwe member er meteen een pak 'relaties' bij. Joost De Smet is dankzij zijn evenementenbureau thuis in de bv-wereld.

Evident om een plaatsje in het mannenbastion te bemachtigen, is het niet. De Orde telt maximum 23 effectieve leden, evenveel als er gemeenteraadsleden zijn in Kuurne. Pas wanneer een lid 70 wordt, en op dat moment de eretitel 'emeritus' krijgt, komt er een nieuw plekje vrij. Enkel leden van de Orde kunnen, slechts één keer per jaar tijdens de jaarvergadering, een nieuw lid voordragen. En enkel wie twee derde van de stemmen van alle leden krijgt, mag erbij.





Niet geweten

Joost De Smet mag zich sinds gisteren een lid noemen van het select gezelschap. "In theorie mag een persoon die voorgedragen wordt, niet weten dat hij in de running is voor een plaatsje", legt Eddy Lafaut uit. "In de praktijk blijkt het soms wat moeilijk om dat geheim te houden. Maar bij Joost was dit wél nog gelukt. Hij was echt volledig uit zijn lood geslagen toen ik het hem vertelde."





"Hoe prachtig ik het nu ook vind dat ze mij uitverkoren hebben, het was dan ook nog nooit in mijn hoofd opgekomen dat ik hier een plaatsje zou verdienen", zegt Joost.





"Het is toch wel een vorm van erkenning dat ze mij erbij willen, in die 'warme' groep van mensen."





De andere members van de Orde zijn alvast overtuigd dat ze met Joost een toplid beet hebben. "Joost is op 13-jarige leeftijd bij ons begonnen, bij Huis Van Wonterghem", zegt Marc Van Wonterghem, al jaren member bij de Orde. "Hij hielp toen met afwassen. Toen hij wat ouder was, verzorgde hij voor ons de marketing, voor Diedjies en onze andere discotheken. Hij deed dat op weergaloze manier. Met een hoek af, zeg maar. In de marketing is het dat wat je nodig hebt. Hij heeft méé Huis van Wonterghem groot gemaakt."





Evenementenbureau

Na 30 jaar bij de horecagroep startte Joost De Smet zijn eigen evenementenbureau Bravissimo, samen met de intussen overleden zanger Bart Vandenbossche. Hij organiseerde 10 jaar het Gala van de Gouden Schoen, en verzorgde ook 11 jaar de uitreiking van de Kristallen Fiets, bijvoorbeeld.





"Zijn jarenlange ervaring in de evenementenwereld, levert hem enorm veel connecties op in de bv-wereld", vertel Bert Demeulemeester.





"Dat Rik De Leeuw de allereerste P'Latsedoen presenteerde, daar heeft hij voor gezorgd. Dat we de acteurs van FC De Kampioenen mochten verwelkomen op onze benefietactie 'Schenk een School', hebben we ook aan hem te danken, enz." Joost, die volgens de andere leden niet graag in de schijnwerpers staat, is bescheiden over zijn plek binnen de bv-wereld.





"Ach, dat valt allemaal wel mee. Ik ken wel veel volk, ja. Maar het is gewoon een kwestie van hen op het juiste moment iets te vragen. Dat zijn ook maar mensen, die nu toevallig hun boterham verdienen met zingen of acteren."