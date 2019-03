Opnieuw proefproject om doeltreffende aanpak sluipverkeer te vinden: tractorsluis bij Pieter Vincke- en Stokerijstraat Joyce Mesdag

29 maart 2019

Dit voorjaar komt er een tijdelijke tractorsluis in de Pieter Vinckestraat en de Stokerijstraat in Kuurne. Dat zei schepen van Mobiliteit Francis Watteeuw (sp.a) toen raadslid Ann Van Ooteghem (Nieuw Kuurne) vroeg wat het bestuur aan het toenemend sluipverkeer daar plant te doen.

“Er is wel degelijk een probleem”, zegt Watteeuw. “Veel vrachtwagenchauffeurs nemen de Pieter Vinckestraat en de Stokerijstraat om naar het bedrijvenpark te rijden, terwijl dat niet mag. Niet enkel deze straten, ook de zijstraten van de Brugsesteenweg blijken populaire sluipwegen om het bedrijvenpark te bereiken.”

“Eind vorig jaar hebben we tijdens een eerste proefproject een ANPR-camera (camera’s met nummerplaatherkenning nvdr.) geplaatst langs de Sint-Katriensesteenweg. Vrachtwagenchaffeurs die er voorbijkwamen terwijl ze daar niet thuishoorden, kregen een boete in de bus. Tot 40 gevallen per week registreerden we met die camera.”

Er volgt nu dus ook een proefproject in de Pieter Vinckestraat en de Stokerijstraat. “In april of mei komt er een tijdelijke tractorsluis”, zegt Watteeuw. Een tractorsluis bestaat uit grote blokken op de weg, zodat enkel nog fietsers en voetgangers en tractors doorkunnen. “Dat zal een heel effectief middel zijn, want daar snij je de weg volledig mee af. Als je in de ene straat zwaar verkeer weert, kan er elders een nieuw probleem opduiken, en dat is uiteraard de bedoeling niet. We gaan de resultaten van deze oplossing naast de resultaten van het proefproject van de camera te leggen, zodat we een doeltreffende permanente oplossing kunnen uitwerken.”