Oplegger zakt door wegdek 30 januari 2018

Langs de Brugsesteenweg in Kuurne is gisteren rond 13.30 uur een oplegger met zijn steunvork door het asfalt gezakt. De chauffeur wilde de vrachtwagen met zijn steunvork steviger op het wegdek plaatsen, maar het gevaarte ging tot zijn grote verbazing door het asfalt. Er ontstond een klein gat in het wegdek en de oplegger dreigde te kantelen. Een takeldienst kwam ter plaatse om de oplegger te stabiliseren en te takelen. (AHK)