Openbaar toilet wordt opgeknapt 19 januari 2018

Het gemeentebestuur maakt dit jaar 20.000 euro vrij om de openbare toiletten aan jeugdhuis Den Tap, vlak naast het gemeentehuis, te vernieuwen. "De openbare toiletten zijn even oud als het jeugdhuis, 50 jaar dus", vertelt schepen Ann Messelier (CD&V). "De mannentoiletten kunnen in theorie nog gebruikt worden, maar ze zijn sterk verouderd. Het damestoilet is al een hele tijd afgesloten. Er zijn inderdaad voldoende horeczaken op het Marktplein waar mensen terecht kunnen als ze naar het toilet moeten, maar eigenlijk is een locatie voorzien waar mensen naar het toilet kunnen niet hun verantwoordelijkheid, maar die van ons. Daarom hebben we nu beslist om die oude toiletten grondig op te knappen. Vooral voor de dames is dit goed nieuws, want op vandaag is er voor hen dus géén openbaar toilet voor handen in het centrum." Het is de bedoeling om aan de ingang van het toilet een slot te installeren dat door de inbreng van een geldstuk wordt geopend. (JME)