Ook 10 extra camera's in Kuurne 21 februari 2018

02u40 0 Kuurne Ook in Kuurne komen er dit jaar extra camera's. Op dit moment staan er 6 camera's met nummerplaatherkenning op invalswegen naar Kuurne.

Die dienen onder meer om inbraken op te lossen, of niet-verzekerde wagens op te sporen. Er komen daarnaast dit jaar een 6-tal camera's in en rond bedrijvenpark Kortrijk Noord, op initiatief van het bedrijvenpark zelf, om specifiek de criminaliteit in de bedrijvenzone aan te pakken. Er komen twee openbare camera's, één op het Marktplein van Kuurne, en één in het Sportpark van Kuurne, als dat technisch haalbaar blijkt.





"Afgelopen zomer hadden we in het Sportpark enkele incidenten, waarbij onder meer een vuilbak en een bank in brand werden gestoken", zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). Tot slot komen er dit najaar ook nog twee ANPR-camera's die het sluipverkeer in de omgeving van het bedrijvenpark aan banden moet leggen: één in de Sint-Katriensteenweg, en één in Stokerijstraat.





"Vrachtwagens moeten de Brugsesteenweg volgen en via de Noordstraat naar het bedrijvenpark rijden", zegt Francis Watteeuw (SP.A). "In de praktijk merken we dat chauffeurs zich daar niet altijd aan houden. Als ze voorbij deze camera's rijden, mogen ze zich aan een boete verwachten."





(JME)