Onthaalmoeder Jacqueline hele dag in belangstelling Alexander Haezebrouck

01 maart 2019

15u19 0 Kuurne In de basisschool Sint-Pieter in Kuurne staat vrijdag de hele dag in het teken van onthaalmoeder ‘oma’ Jacqueline. “Ze woont vlakbij de school en was onthaalmoeder voor heel veel van onze leerlingen”, zegt directeur Jan Vanwynsberghe.

“De hele dag staat in het teken van ‘oma’ Jacqueline”, vertelt directeur Jan Vanwynsberghe. “Op één februari haar laatste onthaalkindje Roel bij ons naar school gekomen en heeft Jacqueline nu eens de hele dag tijd om bij ons te zijn. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar uitvoerig te bedanken.” In de voormiddag waren er verschillende activiteiten die in het teken stonden van oma Jacqueline zoals een Kinderwagenrace, helpen bij de buren in de kinderopvangwijzer Krokonijn, receptiehapjes maken, kubben, gezelschapsspelletjes, en nog veel meer. ’s Middags was een receptie met enkele verrassingsgasten voor Jacqueline. In de namiddag was er een stoet tot bij Jacqueline om dan af te sluiten met het Carnavalbal.