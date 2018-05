On y Vase is beste minionderneming SPES NOSTRA WINT OPNIEUW WEDSTRIJD, NA SUCCES MR & MRS BOW TIE JOYCE MESDAG

05 mei 2018

02u30 0 Kuurne On y Vase is verkozen tot béste minionderneming van Vlaanderen. Straf, want het gaat opnieuw om een bedrijfje opgericht door de leerlingen van Spes Nostra, de school die twee jaar geleden óók al de Vlaamse finale heeft gewonnen.

Minionderneming On y Vase verkoopt metalen vazensetjes, met een grote en kleine vaas, die je door een magneet volgens je eigen voorkeur kan opstellen. De leerlingen leveren de grondstof aan maatwerkbedrijf Waak, die de vazen produceert. De creaties staan intussen al op de tafeltjes van drie restaurants, in onze regio is dat in Sinfonia in Sint-Eloois-Vijve en de Muizelmolen in Hulste.





200 vazen verkocht

De leerlingen verkochten intussen al meer dan 200 sets vazen. "Maar bij de beoordeling wegen de verkoopcijfers niet zo heel hard door", vertellen de leerlingen. "De jury houdt rekening met het totaalplaatje: het product zelf, de samenwerking en het enthousiasme binnen het team, de website, het businessplan, de bedrijfspresentatie op de finale, de visitekaartjes en de verkoopstand." Leerkracht Kristof Tanghe van Spes Nostra is fier op de leerlingen. "Eigenlijk verdienden ze het écht om te winnen. Het zat op alle vlakken goed in elkaar, en vooral de samenwerking met maatwerkbedrijf Waak vormde een grote troef. Maar eerlijk: ik had niet verwacht dat we als winnaar uit de bus zouden komen. Onze school won twee jaar geleden nog met Mr & Mrs Bow Tie." Het is toch wel opmerkelijk dat Spes Nostra nu al voor een tweede keer de grote winnaar wordt in de wedstrijd van Vlajo, een wedstrijd waar telkens honderden, Vlaamse miniondernemingen aan meedoen. Wat geven ze die zesdes toch te eten of te drinken in Spes Nostra? "We doen hier niets in het water, neen", lacht leerkracht Kristof Tanghe. "Ik vermoed dat het feit dat leerlingen vrijwillig intekenen voor de minionderneming een grote rol speelt. In de meeste andere scholen is dat een verplicht onderdeel. Onze leerlingen zijn met andere woorden wat 'gemotiveerder', durf ik te stellen."





Adviesraad

De leerlingen zijn op hun beurt lovend over de begeleiding die ze krijgen van hun leraar. "Meneer Tanghe doet dat ook heel goed", zeggen ze. "Hij laat ons zoveel als mogelijk beslissen en uitzoeken, maar hij stuurt tegelijk bij als het nodig is. Hij slaagt er verder in om ons te motiveren en te stimuleren. En ook onze 'schaduwdirectie' kan een verklaring zijn waarom Spes Nostra op zo'n korte tijd twee keer is gewonnen." Spes Nostra heeft namelijk een 'adviesraad' samengesteld waarin een zestal ondernemers zitten die de leerlingen met raad en daad bijstaan. De Europese finale loopt van 16 tot 19 juli in Servië. Meer info vind je op http://www.onyvase.be/.