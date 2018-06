Omnisportveld geopend, 4 jaar na vraag basketter Noa (15) 06 juni 2018

02u56 0 Kuurne In Kuurne is een gloednieuw omnisportveld geopend. Een van de vier tennisterreinen in het Sportpark ruimde plaats voor een sportveld met alle infrastructuur om sporten als basketbal en minivoetbal te beoefenen.

De gemeente speelt daarmee in op de vraag van Noa Mullie (15). De jongen vroeg 4 jaar geleden de gemeente om een toegankelijk basketbalveld. Hij speelt op landelijk niveau bij Zwevegem, en hij en zijn vrienden moesten altijd naar een andere gemeente om te basketten.





"In Kuurne zijn er heel veel mogelijkheden om te sporten in clubverband, maar basketbal zit nog niet in het huidig aanbod", zegt schepen van sport Jan Deprez(CD&V). "Aangezien we sporten zoveel mogelijk willen aanmoedigen hebben we een van onze tennisterreinen opgefrist, en van belijning en sportelementen voorzien. Het terrein kreeg samen met de drie tennisterreinen vlakbij een nieuwe omheining. We hebben er bewust voor gekozen het sportveld vrij toegankelijk te maken. Met deze investering willen we op die manier ook sporters die niet in clubver band sporten, de kans geven te bewegen. " Om van het veld een omnisportveld te maken, werd 12.000 euro geïnvesteerd. De omheining van de vier velden kostte de gemeente 24.000 euro. (JME)